BIST 2.189
DOLAR 14,84
EURO 16,38
ALTIN 913,39
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Asgari ücret 5250 lira olacak Özgür Demirtaş zam tahminini açıkladı

Asgari ücret 5250 lira olacak Özgür Demirtaş zam tahminini açıkladı

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları başladı. 2022 yılı için 4253 lira olarak belirlenen asgari ücretin enflasyondaki yükselişle beraber ikinci yarıda bir zam daha gelmesi bekleniyor. Ekonomist Özgür Demirtaş, 5250 liraya kadar yükseleceğini söyledi.

Abone ol

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni bir asgari ücret tahmininde bulundu. Yaz aylarında asgari ücrete 1000 TL zam yapılacağını tahmin eden Demirtaş, bu miktarın da mevcut asgari ücretten daha az bir alım gücü sağlayacağını belirtti.

Demirtaş'ın, 2022 sonunda açıklanan asgari ücret için tahmin ettiği rakam gerçekleşmişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tahminimi yazayım: Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu yaz sonu 5250 TL ile şu an 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs alabilirler. Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Twitler atılır. Ama bir şey değişmez…"

Asgari ücret Ocak 2022 itibariyle net 4 bin 253 TL yapılmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 57'yi aşınca asgari ücrete ara zam gündeme geldi. Hükümetin enflasyon oranında asgari ücrete zam yapması bekleniyor. 

İlgili Haberler
Asgari ücret artışı ve emekli maaşı artışı gündemde mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Konfederasyonlarla görüşen uzman isim Cem Kılıç açıkladı Asgari ücrete zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Tarih verdi Asgari ücrete ikinci zam 5 bin liranın üstüne çıkacak! AK Partili isim konuştu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Uzmanı tüm detayları açıkladı
Foto Galeri Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Uzmanı tüm detayları açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Oteldeki gürültü kavgası korkunç bitti!
Oteldeki gürültü kavgası korkunç bitti!
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ayçiçek yağı sorunları masaya yatırıldı Bakan Muş yağ üreticileriyle görüştü
Ayçiçek yağı sorunları masaya yatırıldı Bakan Muş yağ üreticileriyle görüştü
Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Çanakkale köprüsü pahalıysa yüzün diye Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzme' yanıtı
Çanakkale köprüsü pahalıysa yüzün diye Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzme' yanıtı
Yağmur Banda sevgilisi kimdir Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusu
Yağmur Banda sevgilisi kimdir Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusu
Ağrı kesici diye içti 29 yaşındaki genç kadının sonu oldu
Ağrı kesici diye içti 29 yaşındaki genç kadının sonu oldu
Samsun'da bankanın açığını bulan kardeşler 16 milyar TL hesaplarına transfer yaptı
Samsun'da bankanın açığını bulan kardeşler 16 milyar TL hesaplarına transfer yaptı
Kayseri'de yürek yakan bekleyiş! Dünyası başına yıkıldı: Çaresiz gözlerle izledi
Kayseri'de yürek yakan bekleyiş! Dünyası başına yıkıldı: Çaresiz gözlerle izledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: OGM ve DSİ'ye 5 bin personel alınacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: OGM ve DSİ'ye 5 bin personel alınacak