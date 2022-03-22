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Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine ön şartsız destek vereceklerini açıklaması üzerine teşekkürlerini iletti.

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Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevcut yasaların önleyemediği sağlıkta şiddet suçlarını önlemeyi, yaşanan haksızlıklar sebebiyle Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine Bahçeli ön şartsız destek vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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