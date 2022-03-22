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Ağrı kesici diye içti 29 yaşındaki genç kadının sonu oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağrı kesici diye içti 29 yaşındaki genç kadının sonu oldu

SAMSUN'da bir kadın ağrı kesici olarak içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti. 29 yaşındaki kadın hastane müdahalelerine rağmen 3 gün sonra kurtarılamayarak vefat etti.

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Samsun'un, Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağrılarından dolayı ağrı kesici içtiği belirtilen Saniye K.(29) zehirlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Saniye K., yapılan müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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