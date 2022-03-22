BIST 2.172
DOLAR 14,82
EURO 16,34
ALTIN 918,74
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Araç sınıfları nedir 4. 5. ve 6. sınıf araçlar hangisi?

Araç sınıfları nedir 4. 5. ve 6. sınıf araçlar hangisi?

Köprü ve otoyollardan geçişte kullanılan HGS ve OGS almak için araç sınıfları önem arzediyor. 1. sınıf araç kategorisinde otomobiller bulunurken, 2. sınıf araç minibüs, 3. sınıf araç, otobüs, 4. sınıf araç kamyon 5. sınıf araç tır, 6. sınıf araç motosiklettir.

Abone ol

Köprü geçiş ücretleri ve otoyol tarifesi araçların sınıflarına göre belirleniyor. HGS ve OGS alırken de araç sınıfı önem taşıyor. Aracın hangi sınıfa dahil olduğunu aks aralığına göre (dingil mesafesi) tespit edilir. Geçeceğiniz ücretli yollar ve köprülerde ödeyeceğiniz ücret de bu sınıflara göre belirlenmektedir. Köprü ve otoyollarda HGS kullanıcılarının araçları 6 sınıf üzerinden,  OGS kullanıcılarının araçları 5 sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir.

Motosikletler 1. sınıf araç ya da 6. sınıf
Motosikletler 1. sınıf araç olarak OGS ye abone olurken, HGS alırken 6. sınıf araç olarak kayıt ediliyorlar. OGS veya HGS etiketi alırken araç sınıfı doğru belirtilmezse kara listeye alınırsınız. 

1. Sınıf Araç : AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıf araçtır. Otomobiller bu sınıfta yer alır.

2. Sınıf Araç : AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre ve üzerinde olan her türlü 2 akslı araç 2. sınıf araçtır. Minibüsler 2. sınıf araç kategorisine giriyorlar.
3. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 3 tane olan her türlü araç 3. sınıf araçtır. Yolcu otobüsleri 3. sınıf araç kategorisine giriyor. 

4. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 4 ve 5 adet olan her türlü araç 4.sınıf araçtır. Kamyonlar 4. sınıf araçlar arasında. 

5. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 6 ve daha fazla olan araçlar 5. sınıf araçlardır. Tır ve dingil sayısı 6'dan fazla olan kamyonlar, treylerler buna uyuyor. 

6. Sınıf Araç : Motosikletler 6.sınıf araçtır. (OGS alırken 1. sınıf olarak sayılırlar ve köprü - otoyollarda araç ücretinin yarısı kadar öderler)

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den TEMA'nın İBB tarafından Çırağan'da kesilen ağaçlar açıklamasına tepki
AK Parti'den TEMA'nın İBB tarafından Çırağan'da kesilen ağaçlar açıklamasına tepki
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Mustafa Sarıgül partisinin ana felsefesini açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin ana felsefesini açıkladı
Böylesi ilk kez oluyor! Ukrayna 'tankını getirene 10 bin dolar ödül koydu! Rus asker tankını getirip teslim etti
Böylesi ilk kez oluyor! Ukrayna 'tankını getirene 10 bin dolar ödül koydu! Rus asker tankını getirip teslim etti
Ramazan zam yağmuru başladı! Süt, pide, kırmızı etten sanra Ramazan'ın ağız tadı hurmaya da zam
Ramazan zam yağmuru başladı! Süt, pide, kırmızı etten sanra Ramazan'ın ağız tadı hurmaya da zam
Denizli'de sabah saatlerinde baygın halde bulundu! Acı haber geldi
Denizli'de sabah saatlerinde baygın halde bulundu! Acı haber geldi
'Eteğini kaldırıp tokat attım' diyen Celal Şengör'e yol göründü! Son dersini verecek: Türkiye'yi terk edecek
'Eteğini kaldırıp tokat attım' diyen Celal Şengör'e yol göründü! Son dersini verecek: Türkiye'yi terk edecek
İlhan Şeşen kimdir kaç yaşında İlhan Şeşen kardeşleri kaç tane?
İlhan Şeşen kimdir kaç yaşında İlhan Şeşen kardeşleri kaç tane?
Fatih Altaylı'nın Şahan Gökbakar iddiası: Eksiği yok fazlası var
Fatih Altaylı'nın Şahan Gökbakar iddiası: Eksiği yok fazlası var
Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 son haber AK Parti açıkladı
Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 son haber AK Parti açıkladı