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Fatih Altaylı'nın Şahan Gökbakar iddiası: Eksiği yok fazlası var

Fatih Altaylı'nın Şahan Gökbakar iddiası: Eksiği yok fazlası var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar'ın “Benden de bir Zelenskiy çıkabilir” havası içine girdiği" iddiasını ortaya attı. Altaylı, Gökbakar'ın Türkiye'de neden Zelenskiy olamayacağını yazdı.

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Komedyen Şahan Gökbakar son dönemde politik mesajlarıyla gündemden düşmüyor. Özellikle iktidara zaman zaman da muhalefete eleştiriler yönelten Gökbakar hakkında şaşırtan bir yazı Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı'ya göre Gökbakar, kendisi gibi komedyenlikten Ukraya Devlet Başkanlığı makamına gelen Zelenkiy'e özeniyor.

Altaylı, "Şahan Gökbakarsky" ara başlıklı yazısında Gökbakar'ın artan biçimde politik bir figür haline dönüştüğünü belirterek, bu durumdan kendisinin de hoşnut olmaya başladığını gözlemlediğini yazdı.

"Zelenskiy adamsa, Şahan 10 kat daha adam"
Ukrayna’da Zelenskiy’nin Rusya ile mücadelesiyle birlikte yükselişi ve Batı’da artan popülaritesinin Şahan Gökbakar’a ilham verdiğini savunan Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Günahını almayayım ama bendeki izlenim bu genç komedyenin “Benden de bir Zelenskiy çıkabilir” havası içine girdiği. Yakışır mı! Niye yakışmasın.

Şahan Gökbakar’ın Zelenskiy’den eksiği yok fazlası var. Zelenskiy adamsa, Şahan 10 kat daha adam.

Üstelik de, o da cesaretini orman yangınları sırasında kanıtladı. Ama olmaz. Olmaz çünkü Zelenskiy sadece Zelenskiy değildi. Arkasında Ukraynalı oligarkların sermaye gücü ve uluslararası ilişkileri vardı.

Şahan ise tek başına. Yani politik romantizm tek başına yeterli değil. Türkiye’de Zelenskiy olmaya en yatkın isim Acun Ilıcalı olabilir ama onun da böyle bir niyeti yok. Yine de Şahan'ın gençlere ilham vermesini çok isterim. Çünkü politize bir gençliğe çok ihtiyacımız var. "

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