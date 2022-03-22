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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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ASELSAN dev bir imza daha attı ürün teslimatı 18 ay içerisinde gerçekleştirilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ASELSAN dev bir imza daha attı ürün teslimatı 18 ay içerisinde gerçekleştirilecek

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 32 milyon 550 bin 370 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 32 milyon 550 bin 370 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarının parçalı olarak 18 ay içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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