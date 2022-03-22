Ramazan paketi 2022 Şok market Ramazan erzak kolisi kaç para?

11 ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Müslüman alemi 2 Ocak Cumartesi günü ilk orucunu tutacak. Ramazan'a sayılı günler kala dar gelirli vatandaşları sevimdirmek onlara destek olmak isteyenler ise Ramazan paketi araştırmaları yapıyor. Peki ŞOK market Ramazan paketi 2022 kaç para para, Ramazan paketinin içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği fazileti bol Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. 2 Ocak cumartesi günü ilk oruçlar tutulacak. Bu anlamı büyük, özel aya sayılı günler kala vatandaşlar marketlerin Ramazan paketlerini araştırmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlara yardım etmek, onlara Ramazan kolisi vermek isteyenler ŞOK market Ramazan paketi kaç para oldu, 2022 ŞOK market Ramazan kolisi içinde neler var?

ŞOK market Ramazan erzak kolisi kaç para: Şok market tarafından yapılan son duyuruda Ramazan erzak paketine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulunuldu. Her yıl büyük bir ilgi gören Şok Ramazan erzak paketi oldukça kullanışlı bir toplu ürün olarak biliniyor. Bu erzak paketi hem ailelerin kullanımı için satın alınıyor hem de erzak yardımında bulunmak isteyen vatandaşlarca satın alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Şok 2022 Ramazan erzak paketi 114,90 TL'Lik fiyatıyla satışa çıkarıldı. Bu erzak paketi çoklu şekilde satın alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor.

Erzak paketinde neler var: ŞOK'un satışa çıkardığı erzak paketinin içerisinde hangi gıda ürünlerinin yer aldığı da merak ediliyor. İşte Ramazan erzak paketinin içerisinde yer alan ürünlerin listesi:

-Bizim Vatan Domates Salçası (830 Gram)

-Deren Filiz Çay (500 Gram)

-Evin Ayçiçek Yağı (1 Litre)

-Piyale Un (1.000 Gram)

-Piyale Kakaolu Puding (150 Gram)

-Piyale Ezogelin Çorba (80 Gram)

-Piyale Burgu Makarna (500 Gram)

-Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Tuz (750 Gram)

-Türk Şeker Toz Şeker (1.000 Gram)

-MB Siyah Zeytin (400 Gram)

Şok Market'in erzak paketi hem marketlerden hem de online satış yoluyla satın alınabiliyor.