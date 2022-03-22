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Ramazan erzak paketi BİM 2022 kaç para oldu, içinde neler var?

Ramazan erzak paketi BİM 2022 kaç para oldu, içinde neler var?

11 ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Müslüman alemi 2 Ocak Cumartesi günü ilk orucunu tutacak. Ramazan'a sayılı günler kala dar gelirli vatandaşları sevimdirmek onlara destek olmak isteyenler ise Ramazan paketi araştırmaları yapıyor. Peki BİM market Ramazan paketi 2022 kaç para para, Ramazan paketinin içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği fazileti bol Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. 2 Ocak cumartesi günü ilk oruçlar tutulacak. Bu anlamı büyük, özel aya sayılı günler kala vatandaşlar marketlerin Ramazan paketlerini araştırmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlara yardım etmek, onlara Ramazan kolisi vermek isteyenler BİM market Ramazan paketi kaç para oldu, 2022 BİM market Ramazan kolisi içinde neler var?

Erzak paketinde neler var: BİM'in satışa çıkardığı erzak paketinin içerisinde hangi gıda ürünlerinin yer aldığı da merak ediliyor. İşte Ramazan erzak paketinin içerisinde yer alan ürünlerin listesi:

Bim Ramazan kolisi içeriği

Salça (830 g), Tuz (750 g), Ayçiçek yağı (1 L), Un (1000 g), Kuru fasulye (1000 g), Çay (500 g), Reçel (380 g), Fındık Kreması (500 g), Hazır çorba, Küp şeker (1000 g), Makarna

Bu içeriğe sahip bir Ramazan kolisi 2021 yılında 75.65 TL idi. 2022 yılında ne olacağı daha açıklanmadı.

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