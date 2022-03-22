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Böylesi ilk kez oluyor! Ukrayna 'tankını getirene 10 bin dolar ödül koydu! Rus asker tankını getirip teslim etti

Böylesi ilk kez oluyor! Ukrayna 'tankını getirene 10 bin dolar ödül koydu! Rus asker tankını getirip teslim etti

UKRAYNA, tankını getirip teslim olan Rus askerlerine para ödülü ve vatandşlık teklif etmişti. İlk kez bir Rus askeri tankını getirip Ukrayna birliklerine teslim etti. Askere 10 bin dolar para ve Ukrayan vatandaşlığı verileceği açıklandı.

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Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, sosyal medyada bir Rus askerinin kendi isteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olduğuna ilişkin bilgileri paylaştı. Andrusiv, birkaç günden bu yana Rus askerleri tarafından kullanılan Ukrayna cep telefonu şirketlerine ait numaraların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rus askerlerin cep telefonlarına mesaj atılmaya başlandı
Tespit edilen cep telefonu numaralarına düzenli olarak "Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna para karşılığı askeri araçlarıyla birlikte teslim olma yöntemleriyle" ilgili bilgiler mesaj olarak gönderildi. Bunun sonucunda bir Rus askerinin kullandığı tank ile teslim olduğunu ifade eden Andrusiv şöyle konuştu:

Bir Rus asker telefonla arayıp tankı getirdi
"Bir Rus askeri ödül karşılığı bize tankını teslim etti. Birkaç gün önce Mişa (Rus askerinin adı) bizi telefonla aradı. Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğüne onunla ilgili bilgileri verdik. Ona gideceği yer söylendi. O geldi. İnsansız hava aracından teslim olanın kendisi olduğundan ve bunun bir pusu olmadığından emin olundu. Sonra özel kuvvetler onu gözaltına aldı.”

10 bin dolar ve vatandaşlık verilecek
Teslim sonrası Rus askerinin tankta tek başına kaldığının ve tanktaki diğer Rus askerlerin savaş alanından kaçtığının tespit edildiğini aktaran Andrusiv, teslim olan Rus askerine ülkede yaşama imkanı ile savaştan sonra 10 bin dolar ödül verileceğini, ayrıca Ukrayna vatandaşlığı için başvurabileceğini bildirdi.

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