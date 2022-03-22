Ukrayna'dan skandal kaçış! 28 milyon doları bavullara koyup mülteci gibi sınırı geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkesini terkeden büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı mültecilerin arasına öyle bir sızdı ki herkesin ağzı açık kaldı. Ukrayna'yı terketmek zorunda kalanların sayısı 3 milyonu geçerken, sınırları açan AB ülkelerine kaçış devam ediyor. Ukraynalı zengin bir iş adamı ve siyasetçinin eşinin, içi servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan sınırlardan geçmesi, büyük bir skandala yol açtı.