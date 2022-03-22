Ukrayna'dan skandal kaçış! 28 milyon doları bavullara koyup mülteci gibi sınırı geçti
UKRAYNA'nın skandallarıyla tanınan 52 yaşındaki işadamı ve eski milletvekili Igor Kotvitsky’nin eşi Anastasia Kotvitska, içinde 28 milyon dolar bulunan bavullarıyla Macaristan’a kaçtı. Skandal kaçış savaşın içindeki ülkede büyük tepki topladı.
Mültecilere kapılarını açan AB ülkelerine sığınmak zorunda kalan Ukraynalıların yürek sızlatan görüntüleri gelirken, savaşı bahane ederek yurt dışına servet kaçıran zengin Ukraynalı iş adamının eşi, dünya gündemine oturdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkesini terkeden büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı mültecilerin arasına öyle bir sızdı ki herkesin ağzı açık kaldı. Ukrayna'yı terketmek zorunda kalanların sayısı 3 milyonu geçerken, sınırları açan AB ülkelerine kaçış devam ediyor. Ukraynalı zengin bir iş adamı ve siyasetçinin eşinin, içi servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan sınırlardan geçmesi, büyük bir skandala yol açtı.
Bir dönem milletvekilliği de yapmış olan, Ukrayna'nın en zengin ve en tartışmalı isimlerinden biri olarak tanınan 52 yaşındaki Igor Kotvitsky'nin eşi Anastasia Kotvitska, Macaristan sınırında içi 28 milyon dolar dolu bavullarla yakalandı.
Kara para soruşturması açıldı
Sınırdan geçerken Macar yetkililer tarafından incelenen bavullarda, tamamı nakit olarak 28 milyon dolar bulunurken, Kotvitska hakkında soruşturma açıldı. Kara para suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kotvistska, bu iddiaları reddetti.