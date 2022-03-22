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AK Parti'den TEMA'nın İBB tarafından Çırağan'da kesilen ağaçlar açıklamasına tepki

AK Parti'den TEMA'nın İBB tarafından Çırağan'da kesilen ağaçlar açıklamasına tepki

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkililerinin Çırağan yolundaki İBB'nin kestiği ağaçlarla ilgili yaptığı açıklamaya AK Parti'den tepki geldi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 112 çınar ağacını kesmesiyle ilgili TEMA Vakfının yaptığı açıklamaya ilişkin, "Samimi değiller, her şeye ideolojik bakıyorlar. 'Bendense her türlü kirini, lekesini temizlerim, değilse ne kadar güzellik yaparsa yapsın, ne kadar iyilik hayata yansıtırsa yansıtsın görmem. Görsem de tersine çevirerek aktarırım' diyorlar. Bunların anlayışı bu." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TEMA'nın, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kanser hastalığı nedeniyle kestiği ve ağaçların kurtulma şansı olmadığına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

TEMA Vakfının samimi olmadığını, her şeye ideolojik baktığını ifade eden Aydemir, "İstanbul'da ağaçlar kökünden götürülüyor, hiç sesleri çıkmıyor. Oysa bizim dönemimizde 5 tane ağacın yeri değişti diye bütün Türkiye çapında eylem teklifleri olmuştu. Şimdi uyduruktan raporlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklamalarına hak verecek tutum izliyor. 'Bendense her türlü kirini, lekesini temizlerim, değilse ne kadar güzellik yaparsa yapsın, ne kadar iyilik hayata yansıtırsa yansıtsın görmem. Görsem de tersine çevirerek aktarırım' diyorlar. Bunların anlayışı bu." diye konuştu.

Aydemir, muhalefet partilerinin 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin eleştirilerine de değinerek, "Bütün dünya şapka çıkarıyor ama muhalefet sükut bile etmiyor. Takdir etmiyorsunuz bari sessiz kalın. Bunu da yapmıyor. Çamur atıyor, yolsuzluk iddiasında bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı da bunlara çok çarpıcı cevaplar veriyor ama bunlarda utanma, sıkılma yok." ifadelerini kullandı.

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