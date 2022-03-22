BIST 2.172
DOLAR 14,82
EURO 16,34
ALTIN 918,74
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Mevlüt Çavuşoğlu ikiyüzlülüğe dikkat çekti: Burası Orta Doğu değil diyenleri duyduk

Mevlüt Çavuşoğlu ikiyüzlülüğe dikkat çekti: Burası Orta Doğu değil diyenleri duyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'ya Rusya'nın yaptığı askeri işgalde batının yaklaşımını eleştirerek '"Burası Orta Doğu değil. neden kan dökülüyor' diyenleri de duyduk. Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün Ukrayna'da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi. 'Burası Orta Doğu değil. neden kan dökülüyor' diyenleri de duyduk. Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sınıfları nedir 4. 5. ve 6. sınıf araçlar hangisi?
Araç sınıfları nedir 4. 5. ve 6. sınıf araçlar hangisi?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
AK Parti'den TEMA'nın İBB tarafından Çırağan'da kesilen ağaçlar açıklamasına tepki
AK Parti'den TEMA'nın İBB tarafından Çırağan'da kesilen ağaçlar açıklamasına tepki
Kayseri Kocasinan'da maskeyle girdikleri ikametin sakinlerini bıçaklayarak ellerini bağladılar
Kayseri Kocasinan'da maskeyle girdikleri ikametin sakinlerini bıçaklayarak ellerini bağladılar
Böylesi ilk kez oluyor! Ukrayna 'tankını getirene 10 bin dolar ödül koydu! Rus asker tankını getirip teslim etti
Böylesi ilk kez oluyor! Ukrayna 'tankını getirene 10 bin dolar ödül koydu! Rus asker tankını getirip teslim etti
Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 son güncel haberlere bakın
Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 son güncel haberlere bakın
Denizli'de sabah saatlerinde baygın halde bulundu! Acı haber geldi
Denizli'de sabah saatlerinde baygın halde bulundu! Acı haber geldi
'Eteğini kaldırıp tokat attım' diyen Celal Şengör'e yol göründü! Son dersini verecek: Türkiye'yi terk edecek
'Eteğini kaldırıp tokat attım' diyen Celal Şengör'e yol göründü! Son dersini verecek: Türkiye'yi terk edecek
İlhan Şeşen kimdir kaç yaşında İlhan Şeşen kardeşleri kaç tane?
İlhan Şeşen kimdir kaç yaşında İlhan Şeşen kardeşleri kaç tane?
Fatih Altaylı'nın Şahan Gökbakar iddiası: Eksiği yok fazlası var
Fatih Altaylı'nın Şahan Gökbakar iddiası: Eksiği yok fazlası var