Portekiz milli takımında sakatlık kabusu hangi futbolcular yok?

Portekiz Milli Takımı'nın Türkiye maçı için açıklanan aday kadrosunda yer alan Pepe, koronavirüse yakalandığı için kadrodan çıkarıldı. Deneyimli oyuncunun yerine Tiago Djalo kadroya dahil edildi.

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Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Portekiz'de karşılaşma öncesi aday kadroda değişiklik yaşandı.

Porto forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktığı için aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pepe'nin yerine U21 Takımı kadrosunda yer alan Tiago Djalo kadroya dahil edildi. Portekiz'de daha önce Ruben Neves aday kadrodan çıkarılmış yerine ise Vitinha kadroda dahil edilmişti.

39 yaşındaki Pepe'nin yanı sıra Portekiz'de Ruben Dias Joao Cancelo, Nelson Semedo, Renato Sanchez, Anthony Lopes ve Ruben Neves Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Portekiz milli takımı

Kaleci: Anthony Lopes (sakat) (Olimpik Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal), Joao Cancelo (Kart cezalısı) (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Lizbon), Jose Fonte (Lille), Pepe (koronavirüs) (Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting Lizbon), William Carvalho (Real Betis), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro, Vitinha (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafael Leao (Milan).