Fenerbahçe'de Uğur Dündar sürprizi! Adaylığı açıklayacak: Meğer yıllar önce...
Eski Fenerbahçe yöneticisi, deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.Abone ol
Fenerbahçe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi maç takvimine göre 9 veya 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz, adaylıklarını açıklamıştı. Bugün yaşanan sürpriz bir gelişme ile Eski Fenerbahçe yöneticisi, deneyimli gazeteci Uğur Dündar da adaylar arasında yerini aldı. Uğur Dündar, Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.
İkinci başkanlık yaptı
Koyu Fenerbahçeli olan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi 1999-2001 yılları arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık yapmıştı.