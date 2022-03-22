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Bursa çok fena sallandı komşu iller de de hissedildi! AFAD'dan açıklama geldi

Bursa çok fena sallandı komşu iller de de hissedildi! AFAD'dan açıklama geldi

BURSA Mustafakemalpaşa'da saat 17.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) depreme ilişkin açıklama yapıldı.

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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 17.10'da ve yerin 7.00 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Yaralanma ya da can kaybı olmadı
AFAD'ın açıklamasında "Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri de yer aldı.

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