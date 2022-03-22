Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Bizim için önemli bir kaynak

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Yurt dışındaki vatandaşların tasarruflarının yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yurt dışında ikamet eden tüzel kişilerin YUVAM hesaplarına katılabilmesinin önünü açan değişikliğe ilişkin olarak "Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarrufu 200 milyar dolar düzeyinde, bunun yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak" ifadelerini kullandı.