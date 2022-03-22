BIST 2.189
DOLAR 14,84
EURO 16,38
ALTIN 913,39
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'nin Stratejik Pusulası'na sert tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'nin Stratejik Pusulası'na sert tepki

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğinin (AB) savunma ve güvenlik alanında gelişmesi ve karar almasında operasyonel rehber niteliği taşıyacak "Stratejik Pusula" belgesine ilişkin, "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır." ifadesi kullanıldı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin "Stratejik Pusula" başlıklı belgesinin dün AB Dış İlişkiler Konseyinde onaylandığının öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, belgenin özellikle Türkiye'ye atıfta bulunulan Doğu Akdeniz bölümünün, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok sayan ve maksimalist deniz yetki alanı iddiaları bulunan iki AB üyesi tarafından AB’ye dikte ettirildiği, bu haliyle uluslararası hukuka, teamüle ve hatta AB’nin kendi müktesebatına aykırı ve gerçeklikten kopuk olduğunun görüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak 'pusula' olmaktan çıkan belgeyi 'stratejik' olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır.

Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir."

AB, operasyonel savunma rehberi niteliğindeki "Stratejik Pusula"sını kabul etti
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hazırladığı Stratejik Pusula taslağı, 4 ana unsuru içeriyor. Bunlar, AB'nin kriz yönetimindeki rolünü güçlendirmek, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, krizlere mukavemet göstermesinin sağlanması ve üçüncü ülkelerle ortaklıklar kurulması olarak sıralanıyor.

Konseyin açıklamasına göre belge, AB'nin krizlerde kararlı hareket etmek ve güvenliğini geliştirmek için net bir uygulama takvimi ile somut ve eyleme geçirilebilir önerilerde bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den Kaş'taki ormanlık araziler hakkında iddia
CHP'den Kaş'taki ormanlık araziler hakkında iddia
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Rus muhalif Aleksey Navalny hapis cezasına çarptırıldı
Rus muhalif Aleksey Navalny hapis cezasına çarptırıldı
Bakan Murat Kurum uyardı: Önümüzdeki 10 yıl içerisinde
Bakan Murat Kurum uyardı: Önümüzdeki 10 yıl içerisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte'yi karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte'yi karşıladı
Fenerbahçe'de Uğur Dündar sürprizi! Adaylığı açıklayacak: Meğer yıllar önce...
Fenerbahçe'de Uğur Dündar sürprizi! Adaylığı açıklayacak: Meğer yıllar önce...
İstanbul ve Bursa'da 14 adrese FETÖ operasyonu: 1 .5 milyon lira para ele geçirildi
İstanbul ve Bursa'da 14 adrese FETÖ operasyonu: 1 .5 milyon lira para ele geçirildi
Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım
Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım
Portekiz milli takımında sakatlık kabusu hangi futbolcular yok?
Portekiz milli takımında sakatlık kabusu hangi futbolcular yok?
Ukraynalıların ilk durağı oldu kira fiyatları fırladı
Ukraynalıların ilk durağı oldu kira fiyatları fırladı