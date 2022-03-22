Rusya itiraf etti: 9 bin 861 asker öldü 16 bin asker yaralandı! 2 bin 389 Ukraynalı çocuk Rusya'ya kaçırıldı

Rusya-Ukrayna savaşı 27'nci gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya yanlışlıkla ölen askerlerinin sayısın ifşa etti. Kiev'deki ABD Büyükelçiliği, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, 2 bin 389 Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını açıklarken, Rusya gün boyu sivil hedefleri vurmaya devam etti. İşte Rusya Ukrayna savaşından son haberler...

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Rusya-Ukrayna savaşının 27'nci gününde Rusya'dan skandal bir hata geldi. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen bir gazete Rus ordusunun savaşta kaç asker kaybettiğini açıkladı. Söz konusu haber kısa sürede yayından kaldırıldı. Kiev'deki ABD Büyükelçiliği, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, 2 bin 389 Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını açıkladı. Bir şehirde ise "Acilen şehri terkedin" çağrısı yapıldı. Ancak tüm dünya gerçeği öğrenmiş oldu. İşte Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

Pravda önce rakamları verdi sonra sildi ama...

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan ve dördüncü haftasına giren savaşta Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı dile getiriliyor. Kremlin'in yarı resmi yayın organı Pravda gazetesi, Ukrayna'da 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığı duyurdu. Ancak söz konusu haber kısa süre içinde siteden kaldırıldı. Bu paylaşımın yanlışlıkla yapıldığı belirtiliyor. Gazete, siber saldırı ile o haberin yayınlandığını iddia etti.

Rusya savaşta 6 generalini kaybetti

Ukrayna tarafı ise savaşta 6 generalini kaybeden Rus ordusunun asker kaybının 14 binin üzerinde olduğunu iddia ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıkladı. Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...

16:30 Rus askerlerinin siniri bozuldu! Protestoculara ateş açıldı

İşgal girişimi uzadıkça Rus askerlerinin psikolojisi de bozulmaya başladı. Daha önce Ukrayna halkının protestolarına sessiz kalan Rus askerleri bu kez öyle yapmadı. Rus askerleri Herson’un işgal edilmesini protesto eden Ukraynalılara ateş açarak müdahale etti.

16:15 Zelenski: Avrupa'ya barbarlığın girişine izin vermeyin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya Parlamentosu’na hitap ettiği konuşmada, "Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'ya açılan kapıdır. Barbarlığın girişine izin verilmemeli" ifadelerini kullanarak Rusya'ya karşı daha fazla yaptırıma, daha fazla baskıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

15:23 Rusya, 2 bin 389 Ukraynalı çocuğu Rusya'ya kaçırdı

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 117 çocuğun öldüğü, 155 çocuğun da yaralandığı açıklandı. Kiev'deki ABD Büyükelçiliği, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, 2 bin 389 Ukraynalı çocuğun Rus kontrolündeki Luhansk ve Donetsk bölgelerinden 'yasadışı olarak çıkarıldığını' ve Rusya'ya götürüldüğünü söylediğini aktardı.

14:30 Zelenski referandum dedi Rusya yeşil ışık yaktı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Kırım ve Donbas bölgesiyle ilgili talepleri konusunda Ukrayna halkının referanduma gidebileceğini açıkladı. Zelenski, "Mesela Harkov'u, Mariupol'u ve Kiev'i versek. Ne orda yaşayan halk ne de ben devlet başkanı olarak veremeyiz" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Ukrayna egemen bir devlettir ve bir tür iç prosedür olabilir ve olmalıdır. Müzakereler çok ağır ilerliyor. Ama bunun yanında iki delegasyon arasında müzakere aşamasında olan bir madde var" dedi.

13:45 'Derhal şehri terkedin' çağrısı yapıldı

Rus güçleriyle çatışmaların yakınlaştığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Borispil kentinin sakinlerine bölgeyi derhal boşaltmaları çağrısı yapıldı. Borispil Kiev'in merkezine 40 kilometre uzaklıkta. Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde bulunan bir benzin istasyonuna ateş açıldı. Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonrası meydana gelen yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'daki Rus yıkımı! Tüyler ürperten kareler Ukrayna’nın birçok bölgesini hedef alan Rusya’nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi. Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi. Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü.

12:20 Vurulmasın diye otobüsün üzerine bakın ne yazıldı?

Ukrayna’da Rusya’nın yoğun saldırıları altındaki Mariupol kentine halkın tahliyesi için dışında "çocuklar" ve "siviller" yazan 24 otobüs gönderildi.

12:00 Aktif çatışmalar 2-3 hafta içerisinde bitecek

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovych Ukrayna ile Rusya arasındaki aktif çatışmaların 2-3 hafta içerisinde bitebileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise, Rus birliklerinin dün tüm gün boyunca gerçekleştirdiği operasyonların ardından, “Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu" dedi.

11:15 Rus askerlerin 3 günlük yiyecek ve silahı kaldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki Rus birliklerinin ortalama 3 günlük gıda ve mühimmat stokunun kaldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mevcut bilgilere göre, Ukrayna topraklarındaki Rus güçlerinin ortalama 3 günlük mühimmat ve gıda malzemeleri kaldı. Tankerlerin taşınmasıyla doldurulan yakıtla ilgili durum da benzer. Ruslar, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hat oluşturamadı” denildi.