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Zonguldak'ta başkana makamında saldırı! Kanlar içinde kaldı: Savcılık soruşturma başlattı

Zonguldak'ta başkana makamında saldırı! Kanlar içinde kaldı: Savcılık soruşturma başlattı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

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Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerinde bulunan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binasında medyana geldi. İddiaya göre, saat 13.15 sıralarında Kdz. Ereğli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne gelen 42 yaşındaki Erdem B. aralarında alacak-verecek mevzusu bulunduğunu iddia ettiği Başkan Mehmet Azman ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Erdem B. Üzerinde bulunan silahı çıkartarak Azman’ın ayağına bir el ateş etti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken, kanlar içerisinde yerde kalan Başkan Azman için 112 çağrı merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis sevk edildi. Azman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı ise silahı ile birlikte polise teslim oldu. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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