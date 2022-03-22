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Baykar'dan önemli duyuru! Kripto para uyarısı geldi

Baykar'dan önemli duyuru! Kripto para uyarısı geldi

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Firmamızın ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz insansız hava aracı (İHA) sistemleri ve firma yöneticilerimiz adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında tarafımızdan yapılan herhangi bir girişim bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

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Baykar, Twitter hesabından, firmalarının isim haklarını kullanarak oluşturulan ve kendilerine ait olmayan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki girişimlere ilişkin açıklama yayımladı.

Paylaşımda firmalarının ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdikleri insansız hava aracı (İHA) sistemleri ve firma yöneticileri adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında Baykar tarafınca yapılan herhangi bir girişimin bulunmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"İnternette ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı isim kullanılarak başlatılan sözde kripto para girişimi ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir. Adımızı kullanan tüm girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı ve tespit ettikçe hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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