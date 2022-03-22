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CHP'nin aklama çabaları sürüyor! Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın çıkmasına az kaldı

CHP'nin aklama çabaları sürüyor! Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın çıkmasına az kaldı

İktidara gelmeleri durumunda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını yineleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesinde açılan programları da kapatacaklarını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı iktidara gelmeleri durumunda serbest bırakacaklarını söyledi.

"Az kaldı sabredin"
Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Emekli amiraller yargılanıyorlardı. Onurlu görevler yaptılar. Hepsini yürekten kutluyoruz. İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin diyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak da Halkların Demokratik Partisinin (HDP) eski eş başkanı ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş için 'barış insanı' ifadesini kullanan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a destek vermiş, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir" demişti.

"Açtıkları fakülteleri iktidara geldiğimizde kapatacağız"
Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'deki protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin yargılanmasını da gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu, "Tam bir garabet yaşandı. Başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Onların yurt dışı yasakları devam ediyor. Burada Boğaziçi Üniversitesi yönetimine seslenmek isterim. Tepeden inme, hukuksuz şekilde üniversitenin demokratik ortamını yok ediyorsanız, öğrenciler gösteri yapıyorlarsa bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız. Atamayla gelen, torpille gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Burası sıradan bir okul değil diyeceğiz" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturacaklarını söyledi.

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