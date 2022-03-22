Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti! Çiftçiye elektrik desteğinde detaylar netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta çiftçilere müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu. Ziraat Bankası üzerinden verilecek krediler bir yıl geri ödemesiz ve sekiz yıl vadeli olarak kullandırılacak. Kredi kullanmak istemeyen çiftçilere ise yüzde 50'ye kadar hibe desteği verilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta çiftçilere müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu. Tarımsal sulamada kullanılması amacıyla kurulacak güneş enerjisi sistemleri için çiftçilere, Ziraat Bankası üzerinden verilecek krediler bir yıl göre ödemesiz ve sekiz yıl vadeli olarak kullandırılacak. Kredi kullanmak istemeyen çiftçilere ise yüzde 50'ye kadar hibe desteği sağlanacak.

Yatırımın yarısı hazineden

Örnek vermek gerekirse; 300 dekarlık bir alanın sulanması için gerekli olan 250 kilowatlık bir güneş enerjisi sistemi kurulumu için harcanacak 2,5 milyon liralık tutarın yüzde 50'sini hazine karşılayacak. 4-5 yılda kendisini amorti etmesi öngörülen yatırımla tarımsal üretimin artırılması için harcanacak enerji doğal kaynaklardan elde edilmiş olacak.

Çiftçi ürettiği elektriğin fazlasını satabilecek

Yeni düzenlemelerle tarımsal sulama amacıyla tarım arazisinin yüzde 1'ine kadar güneş enerjisi sistemi kurulabilecek. Ayrıca güneş enerjisi santralleriyle tarımsal sulama amaçlı lisanssız üretim yapan bireylere (çiftçiler) de ihtiyaç fazlası elektriği satış imkanı getiriliyor. Bu imkanlardan çiftçilerin yanı sıra sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri de yararlanacak. Enerji maliyetleri ve çeşitli nedenlerle ekimi yapılamayan araziler alternatif enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla yeniden ekip biçilecek. Tarımsal sulamada alternatif enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla enerji ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

İlk sırada Şanlıurfa var

Toplamda 1000 MW gücünde güneş enerjisi tesisinin Şanlıurfa'da kurulumu hedefleniyor. Bu güçte bir tesisin kurulumuyla Şanlıurfa’nın sulamada kullandığı elektriğin yüzde 48'i güneş enerjisi ile sağlanmış olacak.