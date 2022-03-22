BIST 2.189
DOLAR 14,82
EURO 16,37
ALTIN 915,83
HABER /  SPOR
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Anadolu Efes son çeyrekte döndü! Real Madrid'i eli boş gönderdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Efes son çeyrekte döndü! Real Madrid'i eli boş gönderdi

TURKİSH Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 93-90 mağlup etti ve bu sezonki 13. galibiyetini aldı.

Abone ol

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 5 oyuncundan aldığı skor katkısıyla 8. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 12-19. Micic, Dunston ve Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla farkı kapatan Anadolu Efes bitime 14 saniye kala skoru eşitledi: 19-19. İspanya temsilcisi kalan bölümde Poirier'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Rudy Fernandez ve Yabusele ile dış atışlardan 3 isabet bulan Real Madrid, 14. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 24-36. Bu bölümden sonra Micic'in skorer oyunuyla toparlanan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 2'ye çekti: 42-44. Kalan dakikalarda Yabusele ile art arda basketler bulan Real Madrid soyunma odasına 51-44 üstün gitti.

Real Madrid ilk 2 çeyrekte olduğu gibi üçüncü periyoda da iyi başladı. Larkin ve Moerman ile skor üreten Anadolu Efes'e 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 5 basketle cevap veren Real Madrid son bölüme 79-72 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte taraftarının desteğini arkasına alan ve savunmasının sertleştirerek rakibine kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes; Moerman ile Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği üst üste basketlerle 36. dakikada skoru eşitledi: 88-88. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Bryant ve Micic ile kritik basketler bulan ve yaptığı etkili savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes karşılaşmadan 93-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 93 - 90 :Real Madrid

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Uros Nikolic (Sırbistan), Damir Javor (Slovenya)

Anadolu Efes: Larkin 12, Micic 29, Moerman 18, Anderson 5, Pleiss 11, Beaubois 5, Simon 2, Dunston 8, Bryant 3,

Real Madrid: Williams-Goss 9, Deck 23, Yabusele 20, Hanga 14, Tavares 5, Poirier 8, Rudy Fernandez 6, Heurtel 5, Randolph, Thompkins

ÖNCEKİ HABERLER
Eğitime kar engeli! 23 Mart Kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! 23 Mart Kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi "pozitif"
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi "pozitif"
Avrupa'da kupa geldi! Eczacıbaşı Dynavit şampiyon oldu
Avrupa'da kupa geldi! Eczacıbaşı Dynavit şampiyon oldu
Özlem Gürses’i Halk TV’den kovduran skandalın perde arkası!
Özlem Gürses’i Halk TV’den kovduran skandalın perde arkası!
Avrupa Merkez Bankasından yaptırımlar kriptoyla deliniyor uyarısı
Avrupa Merkez Bankasından yaptırımlar kriptoyla deliniyor uyarısı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız
Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız
BM Genel Sekreteri Guterres'ten savaş sözleri: Bu korkunç saçmalık son bulmalı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten savaş sözleri: Bu korkunç saçmalık son bulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası BAE'ye ihracat yüzde 50'nin üzerinde arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası BAE'ye ihracat yüzde 50'nin üzerinde arttı