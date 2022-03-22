BIST 2.189
DOLAR 14,82
EURO 16,36
ALTIN 915,83
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Rusya'dan tehdit: "Varoluşsal bir tehdit" görürsek nükleer silaha başvurabiliriz

Rusya'dan tehdit: "Varoluşsal bir tehdit" görürsek nükleer silaha başvurabiliriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Abone ol

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 27'nci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor.

Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

Putin henüz amaçlarına ulaşamadı
Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.

ABD istihbaratı "Putin savaş uzarsa nükleer silaha başvurabilir" demişti
ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı dört gün önce Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer tehditlere başvurması olası görünüyor değerlendirmesi yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'da kupa geldi! Eczacıbaşı Dynavit şampiyon oldu
Avrupa'da kupa geldi! Eczacıbaşı Dynavit şampiyon oldu
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Özlem Gürses’i Halk TV’den kovduran skandalın perde arkası!
Özlem Gürses’i Halk TV’den kovduran skandalın perde arkası!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten savaş sözleri: Bu korkunç saçmalık son bulmalı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten savaş sözleri: Bu korkunç saçmalık son bulmalı
Avrupa Merkez Bankasından yaptırımlar kriptoyla deliniyor uyarısı
Avrupa Merkez Bankasından yaptırımlar kriptoyla deliniyor uyarısı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası BAE'ye ihracat yüzde 50'nin üzerinde arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası BAE'ye ihracat yüzde 50'nin üzerinde arttı
Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür
Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür
Kongo'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Petrol, gaz ve altınlarımızı değerlendirin
Kongo'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Petrol, gaz ve altınlarımızı değerlendirin
AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt
AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt