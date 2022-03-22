BIST 2.189
DOLAR 14,82
EURO 16,36
ALTIN 916,14
HABER /  SPOR
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Stefan Kuntz: Ronaldo her şeyi yapacaktır!

Stefan Kuntz: Ronaldo her şeyi yapacaktır!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Abone ol

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Spor'a konuştu. "Manchester City - Manchester United maçını izleyerek, Portekiz Milli Takımı'nı izlemiş olabiliyorsunuz" diyen Kuntz, "Ya planınızı Portekiz'e göre yapabilirsiniz. Ya da kendi gücünüzle rakip analizini birleştirebilirsiniz. Biz tamamen ikinci seçeneği yapıyoruz. Tabii ki onları rahatsız edip, kendi karakterimizi yansıtacağız. Bizim için iyi bir deneyim olacak. Cesur bir takım göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcular için gelen soruya cevap veren 59 yaşındaki teknik adam, "Büyük isimlerle ilgilenmiyorum, çünkü hepsi yıldız oyuncular. Milli Takım Teknik Direktörü olarak yıldız adayı olarak gördüğüm isimler var. Bunlar bize taktiksel esneklik sağlıyorlar. Ama birkaçı sakat." diye konuştu.

"Ronaldo her şeyi yapacaktır"
Portekizli Cristiano Ronaldo'ya değinen Alman teknik adam, "Ronaldo ve Messi büyük oyuncular, saygı duyuyorum. Eğer Ronaldo'nun kariyeri bitecekse herkes ondan büyük bir final bekler. Bu da Dünya Kupası, Ronaldo bunun için her şeyi yapacaktır. Ama aynı zamanda baskı yaratacaktır. Biz onların motivasyonlarıyla çok ilgilenmiyoruz, planlarımız var. Bu maçı onlar için zorlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
BM Genel Sekreteri Guterres'ten savaş sözleri: Bu korkunç saçmalık son bulmalı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten savaş sözleri: Bu korkunç saçmalık son bulmalı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Avrupa Merkez Bankasından yaptırımlar kriptoyla deliniyor uyarısı
Avrupa Merkez Bankasından yaptırımlar kriptoyla deliniyor uyarısı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası BAE'ye ihracat yüzde 50'nin üzerinde arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası BAE'ye ihracat yüzde 50'nin üzerinde arttı
Kongo'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Petrol, gaz ve altınlarımızı değerlendirin
Kongo'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Petrol, gaz ve altınlarımızı değerlendirin
AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt
AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt
Rusya'nın petrol uyarısı korkuttu! Avrupa Birliği ambargo kararı veremedi
Rusya'nın petrol uyarısı korkuttu! Avrupa Birliği ambargo kararı veremedi
CHP'nin aklama çabaları sürüyor! Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın çıkmasına az kaldı
CHP'nin aklama çabaları sürüyor! Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın çıkmasına az kaldı
ABD'den Karadeniz iddiası! Rus gemilerinde hareketlilik arttı
ABD'den Karadeniz iddiası! Rus gemilerinde hareketlilik arttı