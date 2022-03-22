Özlem Gürses’i Halk TV’den kovduran skandalın perde arkası!

İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Halk TV'den kovulan Özlem Gürses'in kanaldan ayrılmasına neden olan olayı ve bu süreç boyunca yaşananları açıkladı.

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Halk TV’nin Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırma kararı alması sonrası herkes kanalın ağır toplarından olan bu isimler ile neden ayrılık kararı alındığını merak etmişti. Hadi Özışık bu süreçte neler yaşandığını ve özellikle Özlem Gürses'in sonunu getiren olayın ne olduğunu youtube kanalında tüm detaylarıyla anlattı.

Özlem Gürses'in kovulmasına neden olan olay!

''Biliyorsunuz hafta sonları Halk Tv'nin ana haber bültenini Özlem Gürses sunuyordu. Özlem Gürses her hafta sonu iki gün gelip Halk Tv'de haber sunuyordu.

Hafta içi yapmış olduğu programlarda ise tanıdık isimler konuk oluyordu. İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Barış Pehlivan gibi isimler. Halk TV'nin Özlem Gürses'in işine son verdiği haberi bana gelince araştırdım ki doğruymuş.

Niye Özlem ne hata etti kardeşim, Ayşenur Arslan gibi televizyonunuzu 5 gün boyunca kapattırdı mı? Ne yaptı yani?. O da muhalefet yaptı Özlem de. Biri çok rezilce yaptı, biri daha az rezilce?. Ayşenur’u baştacı ederken Özlem’i neden kovuyorsunuz?.''

Özlem Gürses'in kovulmasından ötürü duyduğu şaşkınlığı böyle özetleyen Hadi Özışık, işin aslının ne olduğunu Youtube kanalındaki programda açıkladı. Özlem Gürses'in kovulmasına neden olan olay, Halk TV yayınıyla aynı anda kendi Youtube kanalında, üstelik kanalın daimi konuklarıyla yayın yapması olmuş.