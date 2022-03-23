BIST 2.195
DOLAR 14,82
EURO 16,34
ALTIN 914,82
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Zelenskiy'den müzakere yorumu: "Zor" ve "Tartışmalı"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zelenskiy'den müzakere yorumu: "Zor" ve "Tartışmalı"

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.

Abone ol

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenskiy, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Hafta içinde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin yapılacağına dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerinin uygulanabileceğini ifade etti.

 "Mariupol kentinde 100 bin kişi bulunuyor"
Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu şehirde yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenskiy, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğini söyledi.

Zelenskiy, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Gün içinde yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Zelenskiy, yarın buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı.

İlgili Haberler
Rusya siber ordu kurmaya hazırlanıyor! Biden saldırı olacak demişti Rusya'dan tehdit: "Varoluşsal bir tehdit" görürsek nükleer silaha başvurabiliriz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor
Foto Galeri Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki takıma tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki takıma tebrik
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ülkede büyük panik! 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
Ülkede büyük panik! 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Eczacıbaşı Dynavit ile Halkbank takımlarını kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Eczacıbaşı Dynavit ile Halkbank takımlarını kutladı
Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak
Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak
Rusya siber ordu kurmaya hazırlanıyor! Biden saldırı olacak demişti
Rusya siber ordu kurmaya hazırlanıyor! Biden saldırı olacak demişti
Anadolu Efes son çeyrekte döndü! Real Madrid'i eli boş gönderdi
Anadolu Efes son çeyrekte döndü! Real Madrid'i eli boş gönderdi
Eğitime kar engeli! 23 Mart Kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! 23 Mart Kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi "pozitif"
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi "pozitif"
Rusya'dan tehdit: "Varoluşsal bir tehdit" görürsek nükleer silaha başvurabiliriz
Rusya'dan tehdit: "Varoluşsal bir tehdit" görürsek nükleer silaha başvurabiliriz