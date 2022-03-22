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Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor

Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor

RUSYA'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Zaporizhzhia kentinde halk kolları sıvadı, araç hurdalarından çelik yelek yapıyor. Şehri savunmak isteyenler adeta gecesini gündüzüne katıyor.

Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya askeri harekat başlatıldı.

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Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor

İki ülke arasındaki savaş 27. gününde...

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Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor

Bugüne kadar binlerce kişinin can verdiği bu savaşta milyonlar da yurdundan oldu.

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Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor

Putin'in askerleri ülkeyi kuşatma altına almak isterken geride kalanlar ise mücadele veriyor.

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