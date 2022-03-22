Ukrayna'da Rus ordusunun hurdaya çevirdiği araçlardan çelik yelek yapılıyor
RUSYA'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Zaporizhzhia kentinde halk kolları sıvadı, araç hurdalarından çelik yelek yapıyor. Şehri savunmak isteyenler adeta gecesini gündüzüne katıyor.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya askeri harekat başlatıldı.
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İki ülke arasındaki savaş 27. gününde...
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Bugüne kadar binlerce kişinin can verdiği bu savaşta milyonlar da yurdundan oldu.
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Putin'in askerleri ülkeyi kuşatma altına almak isterken geride kalanlar ise mücadele veriyor.
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