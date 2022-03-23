BIST 2.195
DOLAR 14,82
EURO 16,34
ALTIN 914,82
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Benzin ve motorine çok büyük zam geldi! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam

Benzin ve motorine çok büyük zam geldi! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam

Önümüzdeki hafta indirim haberi beklerken benzin ve motorine çok büyük zam geldi. 23 Mart 2022 çarşamba günü itibariyle benzin 1.68 lira motorinin litresi ise 1.59 lira zamlandı. İşte 23 Mart zamlı benzin ve motorin fiyatları

Abone ol

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan brent petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları
Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İlgili Haberler
Asgari ücret 5250 lira olacak Özgür Demirtaş zam tahminini açıkladı Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Uzmanı tüm detayları açıkladı Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller... İndirim yok zam var Ramazan öncesi kırmızı ete yüzde 48 zam!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
21 Mart gram altın 919 lira oldu İslam Memiş takip edilecekleri tek tek sıraladı "Merkez Bankası devreye girer"
Foto Galeri 21 Mart gram altın 919 lira oldu İslam Memiş takip edilecekleri tek tek sıraladı "Merkez Bankası devreye girer" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zelenskiy'den müzakere yorumu: "Zor" ve "Tartışmalı"
Zelenskiy'den müzakere yorumu: "Zor" ve "Tartışmalı"
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki takıma tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki takıma tebrik
Yolda ceset şoku! Gören ihbar etti meğer...
Yolda ceset şoku! Gören ihbar etti meğer...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Eczacıbaşı Dynavit ile Halkbank takımlarını kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Eczacıbaşı Dynavit ile Halkbank takımlarını kutladı
Bakan Dönmez'den müjde gibi paylaşım! Dünyaya örnek proje
Bakan Dönmez'den müjde gibi paylaşım! Dünyaya örnek proje
Rusya siber ordu kurmaya hazırlanıyor! Biden saldırı olacak demişti
Rusya siber ordu kurmaya hazırlanıyor! Biden saldırı olacak demişti
Anadolu Efes son çeyrekte döndü! Real Madrid'i eli boş gönderdi
Anadolu Efes son çeyrekte döndü! Real Madrid'i eli boş gönderdi
Eğitime kar engeli! 23 Mart Kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! 23 Mart Kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi "pozitif"
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi "pozitif"