Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller...
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi.
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listelendi. Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modeller belli oldu.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 371,300 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 430,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL
VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 448,300 TL
VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model
Fiyat 398,900 TL