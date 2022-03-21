Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller...

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listelendi. Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modeller belli oldu.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...