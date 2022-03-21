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Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller...

Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller...

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi.

Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller...

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listelendi. Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modeller belli oldu. 

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

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Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller...

VOLKSWAGEN 
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 371,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 430,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

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Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller...

VOLKSWAGEN 
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 448,300 TL

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Mart'ta 50 bin TL zam geldi! Sıfır araç fiyatları uçtu: İşte en ucuz sıfır otomobiller...

VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model

Fiyat 398,900 TL

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