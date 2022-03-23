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Bursa'da çatıdan balkona girip eşini çocuğunun yanında öldürdü! Savunması pes dedirtti

Bursa'da çatıdan balkona girip eşini çocuğunun yanında öldürdü! Savunması pes dedirtti

BURSA’da geçen sene eşini kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, müebbetle yargılandığı davada ruh hastası olduğunu iddia edip akıl hastanesine yatırılma talebinde bulundu.

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Geçtiğimiz yıl eşi Ebru G.'yi (34) kızının yanında bıçaklayarak öldüren Necati G.'nin (41) yargılanmasına devam edildi. Necati G., 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ebru G.'nin annesi ile kızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik istenen raporun henüz gönderilmediğini ifade etti. Söz hakkı alan sanık Necati G. pişman olduğunu belirterek, "Hastalığımdan dolayı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Uzaklaştırma kararı aldırmıştı
Olay, 2021 yılının eylül ayında Bursa’da Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ebru G., sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati G. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Karara rağmen Ebru G.'nin çocuklarıyla birlikte yaşadığı 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren sanık, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Necati G., mutfaktan aldığı bıçağı Ebru G.'nin önce kalbine, yere düştükten sonra da koluna ve kalçasına saplamış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Cinayet sonrası yakalanan Necati G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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