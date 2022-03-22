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Putin'i ölüm korkusu sardı! Her yemekten önce bakın ne yaptırıyor: Montunun fiyatını duyan inanamadı

Putin'i ölüm korkusu sardı! Her yemekten önce bakın ne yaptırıyor: Montunun fiyatını duyan inanamadı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından güvenliği artırılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yemeklerine de özel önlem getirildi.

Putin'i ölüm korkusu sardı! Her yemekten önce bakın ne yaptırıyor: Montunun fiyatını duyan inanamadı

İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenlik önlemlerini yazdı.

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Putin'i ölüm korkusu sardı! Her yemekten önce bakın ne yaptırıyor: Montunun fiyatını duyan inanamadı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Putin her öğün öncesinde yemeklere zehir testi yaptırıyor.

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Putin'i ölüm korkusu sardı! Her yemekten önce bakın ne yaptırıyor: Montunun fiyatını duyan inanamadı

Putin telefon görüşmelerini de güvenlik gerekçesiyle sabit hatli telefondan gerçekleştiriyor.

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Putin'i ölüm korkusu sardı! Her yemekten önce bakın ne yaptırıyor: Montunun fiyatını duyan inanamadı

Ukrayna istihbaratı ise ülkenin önde gelen Rus subaylarının Putin'i zehirlemek öne sürdü. 

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