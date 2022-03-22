Putin'i ölüm korkusu sardı! Her yemekten önce bakın ne yaptırıyor: Montunun fiyatını duyan inanamadı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından güvenliği artırılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yemeklerine de özel önlem getirildi.
İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenlik önlemlerini yazdı.
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Putin her öğün öncesinde yemeklere zehir testi yaptırıyor.
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Putin telefon görüşmelerini de güvenlik gerekçesiyle sabit hatli telefondan gerçekleştiriyor.
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Ukrayna istihbaratı ise ülkenin önde gelen Rus subaylarının Putin'i zehirlemek öne sürdü.
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