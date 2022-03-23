İstanbul ulaşım zammı kararı verildi öğrenci indirimi sürecek son dakika haberi

İSTANBUL ulaşım zammıyla ilgili sürpriz bir karar geldi. Ulaşıma yüzde 50 servislere yüzde 40 zam isteniyordu. Son dakika haberine göre zam teklifi reddedildi. 25 yaş üstü öğrenciler için kademeli indirimli tarife de UKOME toplantısından geçmedi. İstanbul'da ulaşıma zam yok mevcut fiyatlar geçerli olacak.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısı bugün Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde saat 14.00’te yapıldı. Toplantının gündeminde ulaşıma yüzde 50 zam yapılması ve 25 yaş üstü öğrenciler için kademeli indirimli tarife önerisi vardı. Toplantıda ilk olarak 25 yaş üstü öğrencilerle ilgili kademeli indirimli tarife teklifi karara bağlandı. Bu teklif oy çokluğuyla reddedildi. Ardından da metro, metrobüs, minibüs, taksi ve servis ücretleri için istenen zamlar görüşüldü.

İstanbul ulaşım zammı reddedildi

İstanbul'da metro, metrobüs, hızlı tramvay, özel halk otobüsleri ve İETT ile vapur ve taksi ücretleri için yüzde 50 zam yapılması istendi. Minibüs dernekleri indi bindinin 5 lira olmasını isterken servis ücretlerine de yüzde 40 zam yapılması önerildi.

UKOME toplantısında yapılan oylamada ulaşıma zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da ulaşım ücretleri mevcut tarifelerden devam edecek.

Sert tepki: Amaç İBB'yi batırmak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından toplu ulaşıma yüzde 50 zam talebinin UKOME tarafından reddedilmesine sert tepki gösterdi. Ongun, "Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ulaşım ücretleri şöyle: