Karısını öldüren cani için karar verildi! Meğer kızını da...
ADANA'da 3 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren, dün de kızını öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.Abone ol
Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K'yi (44) öldürdükten sonra dün de Mustafalar Mahallesi'nde ikamet eden kızı E.Ö'yü öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan Rahmi K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Karısını öldürdükten sonra 2 gün boyunca Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda gizlenip geceyi geçirdiği, ardından kızı E.Ö'nün evine gittiği belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Rahmi K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.