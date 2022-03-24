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Karısını öldüren cani için karar verildi! Meğer kızını da...

Karısını öldüren cani için karar verildi! Meğer kızını da...

ADANA'da 3 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren, dün de kızını öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K'yi (44) öldürdükten sonra dün de Mustafalar Mahallesi'nde ikamet eden kızı E.Ö'yü öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan Rahmi K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karısını öldürdükten sonra 2 gün boyunca Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda gizlenip geceyi geçirdiği, ardından kızı E.Ö'nün evine gittiği belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Rahmi K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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