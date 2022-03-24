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CHP'li meclis üyesinden skandal! Plajdaki atıklarla ortaya çıktı: Bakanlık harekete geçti

CHP'li meclis üyesinden skandal! Plajdaki atıklarla ortaya çıktı: Bakanlık harekete geçti

İSTANBUL Burgazada’da İndos plajında moloz ve inşaat atıklarının atıldığını gören adalılar durumu yetkililere haber verdi. Sahilde inşaat sahası oluşturan, moloz ve atıkları alana döktüren kişinin Adalar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Haluk Derman olduğu ve Derman'ın plajı kendi mülküne katmak istediği öne sürüldü. İnşaat, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu.

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İstanbul Burgazada'da geçtiğimiz günlerde 6 numara olarak da bilinen İndos Halk Plajı'nda moloz ve inşaat atıkları görüldü. Bunun üzerine inşaat alanını gören ada halkı ise durumu yetkililere haber verdi. İddiaya göre sahil şeridine paralel uzanan alanda inşaat çalışmalarının da olduğunu gören Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, sahil şeridinde kaçak yapılaşma olduğunu tespit edince başlatılan çalışmada inşaatın Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Derman tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

İnşaat alanı ile sahil şeridi arasında 8 metrelik bir kot farkı olduğu ancak bu farkın merdivenle eğim verilerek sıfırlanmaya çalışıldığı ve inşaat alanıyla sahil arasında kapı açıldığı tespit edildi. Sahil kesiminde CHP'li meclis üyesi Derman tarafından yapılan kaçak iskele olduğu görüldü. İnşaatın ise sadece güçlendirme ve tadilat izni olduğu ancak komple inşaat yapıldığı öğrenilirken, Derman'ın plajı kendi mülküne katmak istediği öne sürüldü.



İndos Halk Plajı'nda diğer tarafında ise kaçak dökümlerin olduğu ortaya çıktı
Bakanlığa bağlı ekipler yaptıkları tespit sonrasında çalışmaları durdurdu. İnşaat sahasında bulunan demirlere, inşaatı durdurma kararına ilişkin tutanak asıldığı, fakat tutanağın bulunduğu yerden söküldüğü görüldü. İndos Halk Plajı'nda diğer tarafında ise kaçak dökümlerin olduğu da ortaya çıktı. Adalar Belediyesi'nin ise zabıta karakolunun hemen yanı başında gerçekleşen kaçak dökümlere ses çıkarmadığı ve görmezden geldiği iddia edildi.

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