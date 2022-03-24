Başsavcı'nın oğlu otoparkta Damla Sönmez'i öldürüp intihar etti! 'Fişek 5 TL farkı vereyim onu da öldür'
İSTANBUL'da Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Yağmur Sönmez, eski erkek arkadaşı Murat Bakırköylü tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu olan Murat Bakırköylü, daha sonra da aynı silahla intihar etti. Katliamdan önce bir arkadaşının Murat Bakırköylü'ye atığı mesaj kan dondurdu.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün Türkiye'yi sarsan eyleminin perde arkasından şoke eden detaylar ortaya çıktı. Bakırköylü'nün annesi de halen görevde olan bir hakim olarak göre yapıyor.
Murat Bakırköylü'nün intihar ve cinayetinde kendisine gelen bazı mesajlarla dolduruşa geldiği belirlendi. Mesajlarda sadece intihar etmesinin anlamsız olacağı Yağmur'u da öldürmesi gerektiği yazıyordu.
Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı 21 yaşındaki Halil İbrahim'in "Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.
Yağmur Sönmez'i takip etti
Murat Bayırköylü (21), Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza'nın tek çocuğuydu. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. Geçtiğimiz günlerde Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) takip etti.