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Mehmet Ceyhan grafiği paylaştı: Fakir insanlar üzerinde deney yapıyorlar

Mehmet Ceyhan grafiği paylaştı: Fakir insanlar üzerinde deney yapıyorlar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından 2019 hane gelirine göre 3'ten fazla aşı dozuna sahip 18-64 yaşındaki Amerikalıların oranlarının yer aldığı grafiği paylaştı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından 2019 hane gelirine göre 3’ten fazla aşı dozuna sahip 18-64 yaşındaki Amerikalıların oranlarının yer aldığı bir grafik paylaştı.

Grafiği ‘İşin gerçeği bu’ ifadeleriyle değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
"Zenginler aşılarını yaptırıp refah içinde yaşamaya devam ederken, yaşamlarının daha değersiz olduğunu düşündükleri fakir insanlar üzerinde bir deney yapıyorlar, aşı olmayın diyorlar. Aşı olmayanlara ne oluyor diye merak ediyor"

"Ne yazık ki onlara inanıp aşı olmayanlar, ‘sen çocuklarına aşı yaptırdın mı, kendine aşı yaptırdın mı’ diye araştırmıyor. Sorsalar foyaları ortaya çıkacak. Hala dünyada her yıl 3,5 milyon çocuk aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölüyor"

"Onlar da Alman arabasına binip, İtalyan elbiseleri içinde, Amerikan cep telefonundan ‘yabancılar aşılarla bize çip takıyor’ yalanını yayıp aralarında eğleniyor"

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