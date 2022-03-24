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Bodrum Belediyesi'nde evrak incelemesi yapıldı! Başkan Ahmet Aras'tan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum Belediyesi'nde evrak incelemesi yapıldı! Başkan Ahmet Aras'tan açıklama

MUĞLA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde evrak incelemesi yapıldı.

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Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde evrak incelemesi yapıldı. Savcılığın talebi üzerine akşam saatlerinde belediye binasına gelen ekiplerin incelemesi yaklaşık 8 saat sürdü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevliyken yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Aras, kamuoyuna yansıyan konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığını, talep edilen belgelerin Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edildiğini, gözaltına alınan personel ya da yönetici bulunmadığını söyledi.

Bodrum Belediyesinin, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışıyla yönetildiğini anlatan Aras, şunları kaydetti:

"Bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır. Arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar, tabii ki inceleyecekler, gereken neyse yapılacak. 7-8 dosyayla ilgili, ruhsat süreçleriyle ilgili iddialar var. Bu iddiaları zaten biz daha önce de incelemiştik. Bu konuda bir usulsüzlük yok. Savcılığımız da bunu inceleyecek ve bu sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında başka bir şey var mı bilemiyorum. Eğer bir şey varsa da hesabını veririz, alnımız açık, başımız dik. Hiçbir şekilde usulsüz bir işe imza atmadık, atmayız."

KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından konuyla ilgili dijital materyaller ile çok sayıda resmi evraka incelenmek üzere el konuldu.

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