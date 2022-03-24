Olaylı gece! Lüks aracının o halini görünce önce ağladı, sonra kavga etti

Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Gül’ün kontrolündeki 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil Ortaköy’den Beşiktaş istikametinde seyir halindeyken ters istikamette seyir halinde olan Berk Menteş’in kullandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma da çıkan lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.