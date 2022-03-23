Konya'da kontrolden çıkan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

KONYA'da seyir halindeki TIR, park halindeki kamyon ve minibüse çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KONYA merkez Karatay ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde İsmail Yayla yönetimindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonu yanında bekleyen kamyon ve minibüse çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Yayla, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan İsmail Yayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



