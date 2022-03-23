Bakan Karaismailoğlu'ndan Akşener'e cevap: Hesabınız da yanlış
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Hong Kong–Zhuhai–Macau Köprüsünü karşılaştıran İYİ Parti Gelen Başkanı Meral Akşener'e cevap verdiAbone ol
Partisinin Meclis grup toplantısında Hong Kong–Zhuhai–Macau ile 1915 Çanakkale Köprüsünü karşılaştıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitterdan yaptığı paylaşımda Meral Akşener'in hesabının yanlış olduğunu belirterek,"Karşılaştırdığınız iki proje. Birisi Dünya'nın en uzun asma köprüsü, diğeri 4 sene önce biten viyadük-köprü-tünel sistemi" ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu Akşener'in maliyet hesaplarının yanlış olduğuna da dikkat çekti. Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hesabınız da yanlış, bizim km maliyetimiz 418 M $, onlarınki 340 M $" dedi.
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER NE DEMİŞTİ?
Akşener, partisinin grup toplantısında, "Ben, "Neden köprü yaptınız?" demiyorum. Ben; "Hong Kong'la Çin'i bağlayan köprünün, kilometre maliyeti, 360 milyon dolarken, Bay Kriz'in yaptırdığı köprünün, kilometre maliyeti, neden 900 milyon dolar?" diyorum. Ben, "Neden yol yaptınız?" demiyorum. Ben; "Neden bir liralık işi, beş liraya yapıyorsunuz?" diyorum." demişti.