BIST 2.183
DOLAR 14,85
EURO 16,35
ALTIN 927,41
HABER /  POLİTİKA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Bakan Karaismailoğlu'ndan Akşener'e cevap: Hesabınız da yanlış

Bakan Karaismailoğlu'ndan Akşener'e cevap: Hesabınız da yanlış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Hong Kong–Zhuhai–Macau Köprüsünü karşılaştıran İYİ Parti Gelen Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi

Abone ol

Partisinin Meclis grup toplantısında Hong Kong–Zhuhai–Macau ile 1915 Çanakkale Köprüsünü karşılaştıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitterdan yaptığı paylaşımda Meral Akşener'in hesabının yanlış olduğunu belirterek,"Karşılaştırdığınız iki proje. Birisi Dünya'nın en uzun asma köprüsü, diğeri 4 sene önce biten viyadük-köprü-tünel sistemi" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu Akşener'in maliyet hesaplarının yanlış olduğuna da dikkat çekti. Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hesabınız da yanlış, bizim km maliyetimiz 418 M $, onlarınki 340 M $" dedi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener, partisinin grup toplantısında, "Ben, "Neden köprü yaptınız?" demiyorum. Ben; "Hong Kong'la Çin'i bağlayan köprünün, kilometre maliyeti, 360 milyon dolarken, Bay Kriz'in yaptırdığı köprünün, kilometre maliyeti, neden 900 milyon dolar?" diyorum. Ben, "Neden yol yaptınız?" demiyorum. Ben; "Neden bir liralık işi, beş liraya yapıyorsunuz?" diyorum." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da feci kaza! Trenin altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Batman'da feci kaza! Trenin altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
ABD: Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediği sonucuna ulaştık
ABD: Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediği sonucuna ulaştık
Güngören'de pitbull dehşeti: Isırılan genç güçlükle kurtarıldı
Güngören'de pitbull dehşeti: Isırılan genç güçlükle kurtarıldı
NATO'nun 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandırması bekleniyor
NATO'nun 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandırması bekleniyor
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak
Rusya'da istifa depremi! Putin'in danışmanı isyan edip ülkeyi terk etti
Rusya'da istifa depremi! Putin'in danışmanı isyan edip ülkeyi terk etti
Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Yeni dönem başlıyor
Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Yeni dönem başlıyor
MGK'da Ukrayna vurgusu: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
MGK'da Ukrayna vurgusu: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
Şarkıcı Yağız evli mi çocuğu var mı? Şarkıcı Yağız instagram hesabı
Şarkıcı Yağız evli mi çocuğu var mı? Şarkıcı Yağız instagram hesabı