Bakan Karaismailoğlu'ndan Akşener'e cevap: Hesabınız da yanlış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Hong Kong–Zhuhai–Macau Köprüsünü karşılaştıran İYİ Parti Gelen Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi

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Partisinin Meclis grup toplantısında Hong Kong–Zhuhai–Macau ile 1915 Çanakkale Köprüsünü karşılaştıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitterdan yaptığı paylaşımda Meral Akşener'in hesabının yanlış olduğunu belirterek,"Karşılaştırdığınız iki proje. Birisi Dünya'nın en uzun asma köprüsü, diğeri 4 sene önce biten viyadük-köprü-tünel sistemi" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu Akşener'in maliyet hesaplarının yanlış olduğuna da dikkat çekti. Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hesabınız da yanlış, bizim km maliyetimiz 418 M $, onlarınki 340 M $" dedi.