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MGK'da Ukrayna vurgusu: Karadeniz'de Montrö uygulanacak

MGK'da Ukrayna vurgusu: Karadeniz'de Montrö uygulanacak

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde, Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki son gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı aktarılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi vurgusu
Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetlerini sürdüreceği belirtilmiştir."

Irak'taki siyasi süreçlerin, ülkedeki istikrarı pekiştirecek şekilde ilerletilmesi temennisinin dile getirildiği aktarılan bildiride şunlar kaydedildi:

"Irak halkının güvenliğine ve huzuruna atfedilen önem vurgulanarak terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceği kayda geçirilmiştir.

Libya, Doğu Akdeniz...
Libya'da büyük fedakarlıklarla tesis edilen sükunetin, Libya halkının huzur ve refaha kavuşması için önemli bir kazanım ve fırsat olduğu değerlendirilmiş, yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek adımlardan kaçınılması, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için demokratik süreçlerin meşruiyet zemininde işletilmesi çağrısında bulunulmuştur.

Türkiye'nin, sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumadaki kararlılığının, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun, Balkanlar ve Kafkasya'da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez daha görüldüğü teyit edilmiştir."

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