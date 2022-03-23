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Bulgarların akın ettiği Edirne turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bulgarların akın ettiği Edirne turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de en çok turist ağırlayan iller arasında Edirne, İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bulgaristan gelen turistlerin sayısı da dikkat çekici.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilere göre Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken Edirne de ikinci sırada yerini aldı. Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen Bulgaristanlı turistlerin sayısının her geçen gün arttığı rakamlara yansıdı. Hafta sonu günleri daha yoğun olmak üzere hemen hemen her gün Edirne'ye gelen Bulgar turistler tüm alışverişlerini kentteki işletmelerden gerçekleştiriyor.

"Bulgarları akın akın Edirne'ye getiriyoruz"
Bir tur otobüsünün kaptanı Özkan Vatansever, Bulgaristan vatandaşlarını akın akın Edirne'ye getirdiklerini söyledi. Vatansever, "Kırcaali, Bursa hattında devamlı olarak çalışıyoruz. Yoğunluk hafta sonu olmak üzere Edirne'ye İstanbul'a tur olarak alışverişe gelenler, bu şekilde tatilini yapanlar, İstanbul'u ve Edirne'yi gezmeye gelenler... Fiyatlar uygun, mağazalar kaliteli. Temizlik, giyim, yiyecek alıyorlar" dedi.

"Edirne için çok büyük bir yarar"
Son zamanlarda Edirne'de Bulgar vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ifade eden esnaf Gaffar Eker, "Bu son zamanlarda Edirne'de yoğunluk oluyor. Daha çok giyim ve yiyecek üzerine alışveriş yapıyorlar. Edirne için çok büyük bir yarar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de fiyatlar daha uygun"
Bulgaristan'dan Türkiye'ye fiyatlar uygun olduğu için geldiklerini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Remzi Harıl, "Gezmeye ve alışveriş yapmaya geldik. Genel olarak ihtiyacımız olduğu şeyleri alıyoruz. Bulgaristan'da var ama Türkiye daha uygun geliyor. Yemek yiyeceğiz, alışveriş yapıp geri döneceğiz" ifadelerini kulandı.

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