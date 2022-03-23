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ABD ele geçirdiği Sovyet sistemlerini Ukrayna'ya gönderiyor

ABD ele geçirdiği Sovyet sistemlerini Ukrayna'ya gönderiyor

ABD, geçmiş yıllarda gizlice ele geçirdiği Sovyet üretimi hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk ediyor. Bilgi ABD'li yetkililer tarafından The Wall Street Journal'a sızdırıldı.

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ABD'nin The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre; ABD, çeşitli bölgelerde yıllar boyunca ele geçirdiği Sovyet üretimi hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya yollama kararı aldı. Bu sistemler arasında 9K33 Osa (SA-8) gibi hava savunma sistemleri de yer alıyor.

ABD, geçmişte bu sistemleri ele geçirdikten sonra üzerlerindeki teknolojiyi incelemişti. Ukrayna'nın envanterinde halihazırda bulunan sistemler Ukrayna ordusuna ek bir güç katacak. ABD, gönderdiği yeni savunma sistemleri sayesinde Ukrayna'nın fiili olarak uçuşa yasak bölge oluşturmasına olanak sağlamasını umuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyet üretimi silahları incelemek üzere bir program yürüttüğü biliniyor. Bu sistemlerin bazılarının Alabama'da bulunan Redstone cephaneliğinde tutulduğu da yetkililer tarafından aktarılıyor.

(SavunmaSanayiST)

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