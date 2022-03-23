Rusya'dan ayçiçek yağına kota hamlesi Türkiye'ye satış olacak mı

Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, bakanlığın hükümete ayçiçek yağı ihracatına kota getirilmesini teklif ettiğini açıkladı.

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Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, bakanlığın hükümete ayçiçek yağı ihracatına kota getirilmesini teklif ettiğini açıkladı. Hangi ülkelere ne kadarlık kota uygulanacağı, Türkiye için de büyük önem taşıyor.

Patruşev ayrıca, tarım ve ticaret bakanlıklarının süt ve çocuklar için gıda ürünlerinde yabancı ambalaj tedarikçilerini ikame edecek alternatifler araştırdığını söyledi.

Türkiye'nin ithalatında Rusya birinci

Türkiye, 2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6’sını Rusya’dan, yüzde 14,6’sı ise Ukrayna’dan gerçekleştirmişti.

Savaş nedeniyle bu iki ülkeden ayçiçeği ithalatında sorun olması, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de fiyat artışı ve arz sorunlarına neden olmuştu.

Kota uygulamasının detayları Türkiye açısından büyük önem taşıyor.