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Yarınki maçta Portekiz favori! Stefan Kuntz'dan Portekiz maçı öncesi şaşırtan çıkış

Yarınki maçta Portekiz favori! Stefan Kuntz'dan Portekiz maçı öncesi şaşırtan çıkış

A Milli Takım'ın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz'dan, yarın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaşacağımız Portekiz maçı için konuştu. Alman basınına röportaj veren Kuntz, ''Portekiz maçın favorisi. Ancak şunu söyleyebilirim, Portekiz karşısında iyi bir oyun planımız olacak. Rahatsız edici olacağız" dedi.

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A Milli Takım'ın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın deplasmanda oynanacak Portekiz karşılaşması öncesinde Alman basınına konuştu.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine röportaj veren Kuntz, karşılaşmada Portekiz'in favori olduğunu belirterek "Ancak şunu söyleyebilirim, Portekiz karşısında iyi bir oyun planımız olacak. Rahatsız edici olacağız." dedi.

Ronaldo olmadan Portekiz daha mı güçlü?
Portekiz takımının Ronaldo olmadan daha güçlü olup olmayacağı sorusu üzerine Kuntz, "Ronaldo'nun bu tür karşılaşmalara ne şekilde konsantre olduğunu hafife almayın." uyarısında bulundu. Bu tür maçlarda sadece kalitenin rol oynadığını aktaran belirten, "Bu durum aynı zamda takım ruhu, zihinsel güç, dayanaklık, istek, ve seyircilerle de ilgilidir." dedi.

Kuntz, daha önce Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Kabak gibi az sayıda futbolcu dışındaki isimlerin geniş bir kamuoyu tarafından tanınmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

Milli yıldızlara övgü yağdırdı
"Ne demek istediğinizi anlıyorum. Almanya'da sokakta Türk Milli Takımı oyuncularının isimlerini sorsanız, o kadar çok cevap alamazsınız. Ancak Çağlar Söyüncü Freibrug'daydı, Leicester City'de oynuyor. Savunmadaki şefim Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta formasıyla Bayer Leverkusen'i saf dışı bıraktı. Feyenoord'un orta saha dinamosu Orkun Kökçü'müz var. Hakan'ı zaten siz söylediniz. Bizim uluslararası deneyime sahip oyuncularımız var. Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü bizim birçok şey yapabileceğimizi biliyor. Bunu kendimiz de biliyoruz."

Bu beni gerçekten duygulandırdı
Alman teknik adam, Letonya karşılaşmasından sonra göz yaşlarına hakim olamamasına da değinerek, oradaki duygu yoğunluğunu dışa yansıtmak istemediği için kimsenin görmeyeceği bir yere doğru gitmeye çalıştığını kaydederek, "İnanılmazdı. Daha sonra canlı yayının kaydını izledim. Göz yaşlarım gösterildiğinde, sunucu da ağlamak zorunda kaldı. 'Bir Alman, sadece iki maçtan sonra takımımız için gözyaşı döküyor. Yok böyle bir şey.' dedi. Bu beni gerçekten duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Almanya'da doğan ve şu an Belçika'nın Royale Union Saint-Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav'ı izlediklerini de dile getiren Kuntz, özellikle bu yaz oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında bu oyuncunun milli takım için bir alternatif olduğunu vurguladı.

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