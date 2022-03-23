CHP'li Özgür Özel'den seçim kanunu teklifi açıklaması: Her şartta sizi yeneceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülecek Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu vakitten sonra ne yaparlarsa yapsınlar kabulümüzdür. Her şartta sizi yeneceğiz. Korkunun ecele faydası yok." dedi.

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Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde partisinin eski milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya geldiği programı anımsatarak tarafsızlık yemini etmiş bir cumhurbaşkanının herkesin vergileriyle masrafları karşılanan bir yerde bu programı yapmasından Türkiye ve demokrasi adına utandıklarını söyledi.

Öte yandan bir sonraki dönem iktidara talip olan bir parti olarak rakiplerinin bu hallere düşmesinden çok keyifli olduklarını belirten Özel, iktidarın, bu tür bir organizasyonu AK Parti Genel Merkezi'nde yapamadığını, tükenmiş bir iktidar olduğunu savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, buna ilişkin "Sistem değişti, buna alışacaksınız." dediğini söyleyen Özel, bunun milletin vicdanında kabul görmeyeceğini, kendilerinin buna alışmayacaklarını ve iktidara geldiklerinde cumhurbaşkanının tarafsız olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Özgür Özel, AK Parti'nin bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden şikayetçi olduğunu ileri sürerek mevcut sistemde milletvekillerinin kanun teklifi hazırlayabileceğini, hükümetin bunu yapamayacağını ancak yürütmenin hemen hemen bütün kanun tekliflerini hazırlayarak anayasaya karşı muvazaa suçu işlediğini iddia etti. Özel, MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunmasının, yeni sistemin çarpık ve köhne olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Seçim kanun teklifinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını anımsatan Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın seçim sistemini eskiye döndürmeye çalıştığını, "kendi kazdığı kuyuya kendinin düştüğünü" öne sürdü.

AK Parti'nin seçimlerde ilk parti olarak çıkamayacağını gördüğü için bu düzenlemeyi hazırladığını iddia eden Özel, "Geçmişte bunu hangi parti yaptıysa ilk seçimlerde bunun zararını gördü. Çünkü esas mesele şu, sen milletin zihninden çıktıysan, gönlünden düştüysen, millet seni göndermeyi kafaya koyduysa, sandık oyunlarıyla, Seçim Kanunu değişiklikleriyle iktidara tutunamazsın. Milletin gönlünden düşen, bu Meclis'ten de düşer. Seçimde başınıza gelecek budur, yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bu vakitten sonra ne yaparlarsa yapsınlar kabulümüzdür. Her şartta sizi yeneceğiz. Korkunun ecele faydası yok." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklifle seçim barajının yüzde 7'ye indirileceğini de anlatan Özel, "Seçim baraj çıtasını, MHP'nin boyuna göre ayarlıyorlar. Psikolojik olarak MHP AK Parti'ye muhtaç değilmiş gibi, 7'yi geçecekmiş gibi yapıyor ama bir yandan da Hayati Yazıcı yandan yandan söylüyor Fethi Bey'e karşı. Zaten partinin biri barajı geçince öbürü de geçmiş sayılacak. Fethi Beylerin yüzde 5-6'larda olduklarını cümle alem biliyor ama MHP AK Parti'ye muhtaç denilmesin diye 7'ymiş gibi baraj koyuyorlar oraya. Bu da tutmaz." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, söz konusu teklifle AK Parti'nin ilk kez seçime girebilmesini de sağlayan, "grubu bulunan partilerin seçime doğrudan katılabilmesini sağlayan" düzenlemenin de kaldırılmasının öngörüldüğünü belirterek "AK Parti, grubu olduğu için 3 Kasım 2002 seçimine girdi. Bugün kaldırmaya çalıştıkları madde, kendilerini seçime sokan madde. AK Parti açısından varoluşsal bir çelişki." diye konuştu.

CHP'li Özel, teklifle ayrıca il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı için en kıdemli hakim yerine birinci sınıfa ayrılan hakimlerin de aday gösterilebilmesinin önünün açılacağını ifade ederek iktidarın tarafsız olan kıdemli hakimleri istemediğini, kendilerine yakın hakimlerin seçimlerde görevlendirilmesini istediğini iddia etti. Özel, "Bunlar her yönden çırpınışlar. Sandık başındaki oyunlar, itirazlar... Hepsine hazırız." şeklinde konuştu.