İstanbul'da 25 yaş üstü öğrenci indirimi bitti mi? UKOME'den indirimli mavi kart kararı

İSTANBUL'da 25 yaş üstü öğrenciler için beklenen son dakika haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci kartlarından faydalanmak için 25 yaş sınırı getirme önerisi UKOME'den geçmedi. UKOME'den çıkan son dakika kararı açıklandı. Ayrıca İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50’lik zam teklifi ve servis ücretleri taşımacılığına yüzde 40’lık zam teklifi, oy çokluğu ile reddedildi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle saat 14.00'da toplandı. Toplantıda ilk olarak İBB’nin önerdiği 25 yaş üstü öğrencilerle ilgili kademeli tarife görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, indirimli Mavi Kart ulaşım ücretinin "25 yaş altı olan öğrencilerde standart tarife olan 78 TL, 25 -30 yaş sınırı öğrenciler için 267 TL, 30 yaş üstü öğrenciler için 390 TL" olmasını teklif etti. Bu teklif UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi. Öğrenciler yaş sınırı olmadan indirimli mavi karttan faydalanmaya devam edecek.

Toplu taşıma ve servise zam da geçmedi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50’lik zam teklifi ve servis ücretleri taşımacılığına yüzde 40’lık zam teklifi, oy çokluğu ile reddedildi.

UKOME'nin 2021 Aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. Ancak aradan geçen 3 ayda akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşandı. Motorinin litresi 22 lirayı geçti. Son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi.

Aynı tarife geçerli olacak

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.

Şoför ve esnaftan yüzde 50 ile 100 zam teklifi vardı

İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila 100 arasında zam talebi bulunuyordu. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de bilet fiyatlarının akaryakıt giderlerini karşılamaması nedeniyle bütçeye ek 10 milyarlık yük bindiğini belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.

Yüzde 50'lik zam teklifi kabul olsaydı ücretler şöyle olacaktı:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400