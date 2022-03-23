Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt kimdir? Kızı Melodi Bozkurt'un babası

Ceylan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve şarkıcı Ceylan kaç evlilik yaptı, eşleri kim soruları merak konusu oldu. Tam ismiyle Ceylan Avcı 46 yaşında ve aslen Tuncelili bir Zaza... Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt kuzeniydi. Halasının oğlu olan Erhan Bozkurt'tan kızı Melodi oldu.

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Şarkıcı Ceylan, bugüne kadar 4 evlilik yaptı. Bu evliliklerinden ilkini akrabası olan hala oğlu Erhan Bozkurt ile gerçekleştirdi. Ceylan'ın ikinci eşi ise İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı oldu. 2 çocuğu olan Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürgen ise imam nikahlı eşinden dünyaya geldi. Ceylan'ın evlilikleri şöyle:

Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt kimdir?

Ceylan ilk evliliğini kuzeni olan Erhan Bozkurt ile 1991 yılında yaptı. Evliliği sadece 1 yıl süren Ceylan 1992 yılında boşandı. Ceylan'ın iki çocuğundan ilki olan kızı Melodi bu evliliğinden dünyaya geldi.

Annesinin izinden giden Melodi Bozkurt 29 yaşında. Geçtiğimiz günlerde Melodi şaşkına çeviren değişimi ile gündeme gelmişti.

Ceylan'ın ikinci eşi İbrahim Tatlıses'in oğlu

Ceylan bir kez daha nikah masasına oturduğunda aradan 9 yıl geçmişti. Bu kez evlendiği kişi İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı oldu. İbrahim Tatlıses'in gelini olduğu yıllarda kısa sürdü. Ceylan ikinci eşi Ahmet Tatlı'dan 2002 senesinde boşandı. Ceylan'ın bu evlilikten çocuğu olmadı.

Ceylan'ın üçüncü eşi Murat Kurşun kimdir?

Ceylan boşandıktan 4 yıl sonra bu kez meslektaşı ile evlendi. Yeni eşi Murat Kurşun türkücülük yapıyordu. 2006 yılında evlenen Ceylan yine kısa bir sürede boşanmanın yolunu tuttu. Bu evliliği sadece 1 yıl sürdü ve 2007 yılında boşandı. Murat Kurşun, bir konser sırasında herkesin gözü önünde Ceylan'a tokat atmıştı. Murat Kurşun boşandıktan sonra 2016 yılında Miss Turkey 2015 finalistlerinden Asena Toprak ile evlendi.

Ceylan'ın dördüncü eşi Güncal Tanören kimdir?

Ceylan 3. eşini boşadıktan 4 yıl sonra yine nikah masasına oturdu. Evlendiği kişinin ismi Güncal Tanören'di. Son eşi otomobil sektöründeydi ve bir araba galerisi vardı. 2011 yılında evlenen Ceylan, yine hızlı çıktı ve 1 yıl sonra 2012'de son eşini de boşadı.

Ceylan'ın oğlu Yiğitcan'ın babası kim?

Ceylan'ın 2 çocuğu var. Kızı Melodi halasının oğluyla yaptığı ilk evlilikten. 4 kez evlenen Ceylan oğlu Yiğitcan'ı ise evlilik dışı dünyaya getirdi. İlk eşinden boşandıktan sonra Yıldıray Gürgen isimli bir kişiyle ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişkiden hamile kalan Ceylan 1995 yılında oğlu Yiğitcan'ı kucağına aldı. Ceylan, oğlunun babasıyla hiç nikah masasına oturmadı.