'Eteğini kaldırıp tokat attım' diyen Celal Şengör'e yol göründü! Son dersini verecek: Türkiye'yi terk edecek

Uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Dr. Celal Şengör emekli oluyor. Şengör'ün öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video geçen yıl tepkilere yol açmış, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü Şengör hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik 'popoya tokat atma' eylemini canlı yayında "“Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” sözleriyle gülerek anlatmıştı. Yaptığının 'taciz' olmadığını savunan Celal Şengör, olay videosunu izah edemeyince İTÜ hakkında soruşturma başlatmıştı.



Prof. Dr. Celal Şengör'ün akademik vazifesinden emekliye ayrılacağı öğrenildi. Söz konusu haber, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Twitter hesabından duyuruldu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda,"Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Taciz ettiği kız ortaya çıktı

Şengör'ün taciz ettiği söz konusu kişinin ‘tarihi değiştiren Türk kızı’ Saniye Atayman olduğu ortaya çıkmıştı. Saniye Atayman, 2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü doktora öğrencisiyken Güney Afrika’daki tez çalışmaları sırasında kıtanın en eski dinozor devri öncesi fosilini bulmuş, yeryüzü haritasının ve tarihinin yeniden yazılmasını sağlamıştı.



“Yok oluş” teorisini de dünyaya kazandırmıştı

İTÜ’ye Prof. Dr. Celal Şengör’ün araya girmesiyle kabul edildiği ortaya çıkan Saniye Atayman, hocası Şengör ile birlikte “yok oluş” teorisini de dünyaya kazandırmıştı. O dönem Şengör, Güney Amerika’ya gönderdiği Aytaman hakkında, “Permiyen yok oluş üzerine tez çalışmasında Saniye sık sık bana karşı çıkarak fikirlerimin değişmesine neden oldu. O olmasaydı yok oluş teorisi olmazdı. Yine aynı şekilde Saniye olmasaydı Brezilya’daki bu fosilin hangi döneme ait olduğu da ortaya çıkmazdı” demişti.







Türkiye'yi terk edecek

Celal Şengör yaşanan skandal sonrasında Türkiye'yi terk etme kararı aldığı iddia edilmişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ‘Celal Şengör'ün batıda barınması imkansızdır' başlıklı yazısında

“Celal Şengör’le ilgili iki bilgi dolaşıyor ortalıkta:

BİR: Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasını normal görüyormuş, buradan taciz sonucu çıkmazmış.

İKİ: Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş." ifadelerini kullanmıştı.



"Kendisini ‘Yandım Allah’ diyerek Kapıkule’de bulmak zorunda kalır"

Yazısında Hakan ayrıca "Size bir şey söyleyeyim mi: Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir. Çünkü Batı’da... Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan ve bunu normal bir davranış olarak gören bir üniversite hocasını, anasından doğduğuna öyle bir pişman ederler ki... Kendisini ‘Yandım Allah’ diyerek Kapıkule’de bulmak zorunda kalır.” ifadelerini kullanmıştı.